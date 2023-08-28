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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü kez toplandı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı.

Merve Yıldızalp  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü kez toplandı Fotoğraf: Raşit Aydoğan - AA

Ankara

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, 7. Dönem Toplu Sözleşmede zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddelerde karar verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu işveren tarafı ve Memur-Sen dün, gerekçeleriyle birlikte tekliflerini bir kez de hakem heyetine sundu. Bugünkü toplantıda hakeme götürülen maddeler müzakere edildi. Müzakerelere yarın da devam edilmesi bekleniyor.

Toplantılar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihte yapılacak toplantıdan karar çıkması bekleniyor. Heyetin vereceği karar hiçbir şekilde yargıya taşınamıyor ve karara itiraz edilemiyor.

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