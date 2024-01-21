Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,474.50
BTC/USDT
41,666.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçısı ile 92 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de göçmen kaçakçıları ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiğini kaydetti.

20 adreste arama yapıldığını belirten Yerlikaya, "11 göçmen kaçakçısı ile 92 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin lira para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak güvenlik güçlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbullulardan "Yarısı Bizden" kampanyasının bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi
İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı arttı
Doğu Karadeniz için kar uyarısı
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İzmir'de sulak alanlardaki kış kuşu sayısında artış gözleniyor

İzmir'de sulak alanlardaki kış kuşu sayısında artış gözleniyor

Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 42 kişi 13 ildeki Kafes-31 operasyonlarıyla yakalandı

"Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı

"Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı
Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle inşa ettiğimiz "Türkiye Yüzyılı" dünyaları aşıyor

Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle inşa ettiğimiz "Türkiye Yüzyılı" dünyaları aşıyor
İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı

İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet