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Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

İzzet Mazı, Mehmet Kasapkara  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı Fotoğraf: Mehmet Kasapkara/AA

Kahramanmaraş

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı dolayısıyla kayak merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Yedikuyular bölgesinde hava sıcaklığı -4 derece kent merkezinde ise 5 derece ölçüldü.

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