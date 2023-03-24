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Kahramanmaraş'taki kuyumcular iş yerlerini boşaltırken altın çöplerini de topluyor

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta güçlendirme çalışmaları için 6 ay kullanılamayacak olan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kuyumcu esnafı, boşalttıkları iş yerlerindeki altın çöpü ve tozunu topluyor.

Bilal Kahyaoğlu, Mustafa Çavuş  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Kahramanmaraş'taki kuyumcular iş yerlerini boşaltırken altın çöplerini de topluyor

Kahramanmaraş

"Kuyumcukent" olarak da bilinen, altının takıya dönüştürüldüğü Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'ne depremlerin ardından "orta hasarlı" raporu verildi.

Yaklaşık 107 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren 450 firma, bunun üzerine güçlendirme çalışması yapılabilmesi için iş yerlerini boşaltmaya başladı.

Kuyumcular, atölyelerinde altın işleyen zanaatkarların kullandıkları malzemelerin çöp ve tozlarını da ramatçılar tarafından geri dönüştürülmesi için topladı.

Toplanan çöp ve tozlar, kuyumcular tarafından geri dönüşüm yapan firmalara götürülüyor.

"Kuyumcukent"te esnaflık yapan Özgür Samet Göl, AA muhabirine, 9 yıldır sektörde olduğunu söyledi.

Depremin tüm ülkeyi derinden etkilediğini vurgulayan Göl, "İşimiz durdu. Yere dökülen altınlarımız var. Altınlarımızı ramat ile tekrar kullanılır hale getiriyoruz." dedi.

Topladıkları altınları sanayi sitesinde ramat yapan fırına gönderdiklerini anlatan Göl, "Altın burada ayrıştırılıp tekrar kullanılabiliyor. Bir işletmeden ortalama 500 gram ila 1 kilogram arasında çıkabiliyor. İşletmenin büyüklüğüne bağlı. Bizim atölyemizden de 500 gram çıkar. Normalde yılda bir defa yapıyorduk, bu sefer deprem nedeniyle yaptık." diye konuştu.

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