Dolar
18.83
Euro
20.32
Altın
1,875.85
ETH/USDT
1,626.10
BTC/USDT
22,787.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
logo
Gündem

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası kapalı tüm telefon hatları açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.02.2023
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası kapalı tüm telefon hatları açıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen illerin valileriyle görüşerek bilgi aldı
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Gaziantep, Malatya ve Kilis'te yıkılan binaların enkazından 9 kişi kurtarıldı
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri'nden deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı
BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışının durdurulduğunu bildirdi

Benzer haberler

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası kapalı tüm telefon hatları açıldı

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası kapalı tüm telefon hatları açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-29 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

İletişim Başkanlığından "Asra 1 Kala" dijital gösterimi

Mevlana'nın vuslatının 750. yılı anısına "İlla Hû Mevlevî Mukabelesi" düzenlendi

Mevlana'nın vuslatının 750. yılı anısına "İlla Hû Mevlevî Mukabelesi" düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet