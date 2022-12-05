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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Gökhan Çalı   | 05.12.2022
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş

Ö.A. (27) idaresindeki 46 AFJ 145 plakalı otomobil ile A.A. (69) kontrolündeki 01 CBB 02 plakalı otomobil, Kireç Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki K.A (27), G.Ş (17), M.D (22), R. D. (30) ve U.A. (51) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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