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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç kız depremden 28 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç kız, depremden 28 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Mustafa Yılmaz   | 07.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç kız depremden 28 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Bursa'dan Osmangazi Belediyesi ekipleri de katılıyor.

Belediyenin Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş kent merkezinde çöken 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazında sabahın ilk ışıklarında çalışma yaparken ses duydu.

Enkaz altında yaralı birisinin olduğunu belirleyen ekipler, beton yığınlarının altındaki Dilara Aktaş'a ulaştı.

İlk depremden 28 saat sonra enkaz altından kurtarılan 17 yaşındaki Aktaş, sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, tam donanımlı arama kurtarma aracı, 4x4 arazi tipi kurtarma aracı, personel taşıyıcı otobüs, 3 pikap yük malzeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kurtarma personeli ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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