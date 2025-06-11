Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Beijing
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyi olan depremin, 30,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.
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6,4 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ili ile güneyindeki Taitung ilindeki yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.