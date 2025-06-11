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Dünya

Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Beijing

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyi olan depremin, 30,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

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6,4 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ili ile güneyindeki Taitung ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

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