Dolar
34.20
Euro
37.58
Altın
2,625.12
ETH/USDT
2,385.20
BTC/USDT
60,920.00
BIST 100
9,085.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısına katılıyor. “Ateş Serbest Faaliyeti-2024'’ Ankara’da devam ediyor
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz yargılanan müteahhit 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Çalı  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ali Serdar Kazancı duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, müştekilerin avukatı Emrullah Kurar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Necati Dağ ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanık Ali Serdar Kazancı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan, 48 kişinin hayatını kaybettiği Serdarbey Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu Kazancı hakkında dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
DMM "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasını yalanladı
Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı
Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin yargılamaya devam edildi

Sağlık Bakanlığından Kahramanmaraş'ta tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından Kahramanmaraş'ta tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesine ilişkin açıklama
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı

Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet