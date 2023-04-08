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Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 15 mahallede devam edecek

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 15 mahallede süreceğini bildirdi.

Tunahan Akgün  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 15 mahallede devam edecek Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, Dulkadiroğlu ilçesinde Yahya Kemal, Kanuni, Sütçü İmam, Divanlı, Mimar Sinan, Ayaklıcaoluk, Doğanlıkarahasan, Erkenez, Peynirdere, Sümer, Aslanbey Çiftliği ve Ulutaş mahalleleri ile Onikişubat ilçesinde Ilıca, Necip Fazıl ve Ağcalı mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 54'ünün yıkımı yarın yapılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

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