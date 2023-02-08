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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Kahramanmaraş'ta anne ve kızı enkazdan 65 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan anne ve kızı 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

İlyas Gün   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta anne ve kızı enkazdan 65 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun'dan bölgeye giden 12 kişilik Canik Belediyesi arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, yıkılan binanın enkazında bulunan anne Sevim ve kızını cep telefonundan görüntülü arayarak tam olarak yerlerini sordu. Ekipler, enkazda yerlerinin tespit edilmesinin ardından 65 saat sonra anne ile kızını kurtardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.


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