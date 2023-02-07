Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.55'te, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.
4,0 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.13'te, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gerçekleşti.
4,1 büyüklüğündeki deprem, 6,98 kilometre derinlikte oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.