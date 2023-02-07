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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Aykut Karadağ   | 07.02.2023
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.55'te, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.

4,0 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.13'te, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gerçekleşti.

4,1 büyüklüğündeki deprem, 6,98 kilometre derinlikte oldu.

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