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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

Gökhan Çalı, Ömer Faruk Salman   | 06.02.2023
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

Coşkun, AA muhabirine, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada seferber olduğunu söyledi.

Arama tarama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi. Bir şey söylemek için erken. Bilgiler netleştikten sonra gerekli açıklama yapılacak." diye konuştu.

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