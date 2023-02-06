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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Şanlıurfa- İpekyol Caddesi) Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası Adana’nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı’nda bir bina çöktü Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı -VTR
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Kahramanmaraş merkezli depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

Mehmet Yılmaz Güldaş, Sertaç Bulur   | 06.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir."

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