Kadın ve Adalet Zirvesi "Kültürel Kodlar ve Kadın" temasıyla düzenlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) iş birliğinde düzenlenecek Kadın ve Adalet Zirvesi'nin teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlendi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, zirvenin 2014'ten beri 2 yılda bir farklı temalarla gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Zirvenin bu yılki temasının "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlendiği bildirilen açıklamada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da başlayacak zirvenin 2 gün süreceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun açılış konuşmalarını yapacağı zirvede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Cezayir, Azerbaycan, Libya, Filistin, Singapur'un da bulunduğu farklı ülkelerden bakanların katılımıyla bir oturum düzenlenecek.
"Daha Kapsayıcı Toplum Olmaya Doğru: Değişimde Özne Olarak Kadın" başlıklı oturumda, bakanlar, kadınların güçlendirilmesine yönelik ülkelerindeki çalışmaları paylaşacak.
Oturumda, kadınların ve kız çocuklarının sosyal güçlenmesi, eğitim, sağlık ve karar alma mekanizmalarına katılımı, medyada kadın temsili, kadınların ekonomik statüsünün geliştirilmesi kapsamında kadın girişimciliği, kadın kooperatifleri ve kadın istihdamı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele politikaları değerlendirilecek.
Zirveye, Afgan barış müzakerecisi Fatima Gailani, İngiltere'nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, "Dünya Tesettür Günü (World Hijab Day)" adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, ödüllü film yapımcısı Waad Al-Kateab, gazeteci ve film yapımcısı Rizwana Hamid, film yönetmeni ve yapımcı Samah Safi Bayazid, atletizm direktörü Bilqis Abdul-Qaadir, ödüllü gazeteci Rowaida Abdelaziz, Ledby Foundation kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Ruha Shadab, Doha Uluslararası Aile Enstitüsü İcra Direktörü Dr. Sharifa Noaman Al-Emadi de katılacak.
Etkinliğin ikinci gününde "Özne Olarak Kadın", "Kamusal Alan ve Çalışma Hayatı", "Yeni Yaşam Tarzları ve Kültürün İnşası" başlıklarında 3 oturum yapılacak.
Programın sonunda zirve sonuç bildirgesi açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.