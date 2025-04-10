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Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrası sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4'ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A, H.E.A, K.G, E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanımı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

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