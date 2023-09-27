Dolar
27.31
Euro
28.73
Altın
1,877.36
ETH/USDT
1,598.70
BTC/USDT
26,285.00
BIST 100
8,213.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

Kadıköy'de yaklaşık iki ay önce otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne yol açan Temel Ü, adli makamlara teslim oldu.

Büşra Çoban  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz’da yaşanan kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli Temel Ü. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Arama çalışmaları devam eden şüpheli, hakkındaki kararın ardından adli makamlara teslim oldu.

Temel Ü, Anadolu Adliyesindeki polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Temel Ü, kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
Bakan Yumaklı: Kardeş Azerbaycan'la tarımı ilgilendiren konularda da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Benzer haberler

Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

Kıbrıs Türkü polis ve İngiliz meslektaşı, kanserli çocuklar için İngiltere'den KKTC'ye pedal çevirecek

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi

Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı

Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
Velilere bisiklet sevgisini aşılamak için çocuğunu bisikletle okula götürüyor

Velilere bisiklet sevgisini aşılamak için çocuğunu bisikletle okula götürüyor
ABD'de "Haritalar"ın yıkık köprüye yönlendirmesi sonucu ölen sürücünün ailesinden Google'a dava

ABD'de "Haritalar"ın yıkık köprüye yönlendirmesi sonucu ölen sürücünün ailesinden Google'a dava
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet