Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
Kadıköy'de yaklaşık iki ay önce otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne yol açan Temel Ü, adli makamlara teslim oldu.
İstanbul
Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz’da yaşanan kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli Temel Ü. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Arama çalışmaları devam eden şüpheli, hakkındaki kararın ardından adli makamlara teslim oldu.
Temel Ü, Anadolu Adliyesindeki polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi.
Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Şüpheli Temel Ü, kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.