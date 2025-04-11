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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 1 kişi daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 1 kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 1 kişi daha yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de olduğu belirlenmiş, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, dün yakalanan 5 kişiyle şüpheli sayısının 6'ya ulaştığını belirtti.

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