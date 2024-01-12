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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin saat 23.00'ten itibaren Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.

Hasan Hüseyin Kul  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.

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