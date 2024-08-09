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Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri eğitim gemileri İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Muhammet Tarhan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri eğitim gemileri İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi Fotoğraf: Murat Şengül / AA

İstanbul

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Limanda düzenlenen karşılama törenine, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Japonya Eğitim Filosu Komutanı Tümamiral Nishiyama Takahiro, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi katıldı.

Tümamiral Oktar, Filo Komutanı Nishiyama'yı çiçek ve tatlıyla karşıladı.

Gemide devam eden törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, uygulamalı eğitim verilmesi ve uğranılan limanlarda uluslararası iyi niyetin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Yarın saat 10.00 itibarıyla halkın ziyaretine de açılacak gemiler, 11 Ağustos saat 15.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

12 Ağustos'a kadar Sarayburnu Limanı'nda kalacak gemiler, ardından 11 Kasım'a kadar sürecek seferine devam edecek.

Eğitim gemileri hakkında

Tümamiral Nishiyama Takahiro'nun komuta ettiği "Kashima" ve "Shimakaze" gemilerinin eğitim filosunda, 190'ı Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Subay Aday Okulu mezunu olmak üzere yaklaşık 570 subay bulunuyor.

Sarayburnu Limanı'na yapılan ziyaret, 20 Mayıs-11 Kasım arasında gerçekleştirilen "2024 Denizaşırı Eğitim Seferi" kapsamında yapılıyor.

Sefer boyunca 11 ülke ve 13 limanı ziyaret etmesi beklenen gemiler, Türkiye'nin ardından İspanya'ya gidecek.

Denizaşırı eğitim seferiyle, subay adaylarının deniz üzerinde uygulamalı olarak Öz Savunma Kuvvetleri subaylarının sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri edinmelerinin sağlanması, ortak eğitim ve diğer faaliyetler yoluyla küresel farkındalıklarını geliştirilmesi ve ziyaret edilen ülkelerle uluslararası iyi niyeti teşvik edilmesi amaçlanıyor.

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