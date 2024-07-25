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Jandarma, sağlık personeli temini için SBÜ'de öğrenim görmek üzere 31 öğrenci alımı yapacak

Jandarma Genel Komutanlığınca muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini adına Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) toplam 31 öğrenci alımı yapılacak.

İsmet Karakaş  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Jandarma, sağlık personeli temini için SBÜ'de öğrenim görmek üzere 31 öğrenci alımı yapacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek.

Bu kapsamda muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 3'ü kadın 17, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine biri kadın 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 2'si kadın 10 öğrenci alınacak.

Öğrenci teminine ilişkin detaylara Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile SBÜ'nün internet sitelerinden ulaşabilecek.

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