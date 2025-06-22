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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı mayısta 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 540 firma için izin belgesi düzenledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Ticaret Bakanlığı mayısta 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, geçen ay 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 23, resen 6 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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