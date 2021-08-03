Euro
9.97
Dolar
8.41
BIST 100
1,408.81
Altın
1,810.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Jandarma ekiplerinin durdurduğu tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Necmettin Karaca   | 03.08.2021
Jandarma ekiplerinin durdurduğu tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı

Van

Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, takip sonrası durdurdukları tırda arama yaptı. Kontrollerde, tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yasadışı geçişe organizatörlük yaptıkları iddiasıyla tır sürücüsü M.A. ile şüpheliler M.D, E.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Havasızlıktan ve açlıktan bitkin düşen düzensiz göçmenler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

İl Göç İdaresi görevlilerince getirilen maske, ekmek, su ve yemek de jandarma ekipleri tarafından göçmenlere dağıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak
ABD'de son 24 saatte 530 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı
Dünya genelinde 4 milyar 210 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Jandarma ekiplerinin durdurduğu tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerinin durdurduğu tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı

3 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu ulaşıma açıldı

Van'da bulunan göktaşı 'Doğuzağaç' adıyla Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi

Van'ın 2 ilçesinde sel nedeniyle evleri su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Van'ın 2 ilçesinde sel nedeniyle evleri su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Van'daki selden zarar görenler için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Van'daki selden zarar görenler için geçmiş olsun mesajı
Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi

Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi