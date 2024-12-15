İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası bazı iş yerlerine su bastı
İzmir'in Dikili ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
İzmir
Yağış nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ve Dikili Hamam Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.
Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kendi olanaklarıyla boşalttı.
Dikili Belediyesi ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.