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İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası bazı iş yerlerine su bastı

İzmir'in Dikili ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Vahit Koç  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası bazı iş yerlerine su bastı Fotoğraf: Vahit Koç/AA

İzmir

Yağış nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ve Dikili Hamam Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kendi olanaklarıyla boşalttı.

Dikili Belediyesi ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

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İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası bazı iş yerlerine su bastı

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