İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Izmir
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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