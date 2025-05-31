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İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Haydar Toprakçı  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Izmir

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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