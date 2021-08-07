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İzmir'de yük treninin raydan çıkması nedeniyle İZBAN seferleri Halkapınar-Çiğli arasında yapılamıyor

İzmir'de Turan istasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonunun raydan çıkması nedeniyle Halkapınar-Çiğli arasında İZBAN seferleri gerçekleştirilemiyor.

Mustafa Güngör   | 07.08.2021
İzmir'de yük treninin raydan çıkması nedeniyle İZBAN seferleri Halkapınar-Çiğli arasında yapılamıyor

İzmir

İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, treni hatta almak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan İZBAN'dan yapılan açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan istasyonundan tren geçişinin sağlanamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor."

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İzmir'de yük treninin raydan çıkması nedeniyle İZBAN seferleri Halkapınar-Çiğli arasında yapılamıyor