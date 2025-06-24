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Gündem

İzmir'de ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Günay Pabuşçu, Tezcan Ekizler, Vahit Koç  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İzmir'de ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

İzmir

İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

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Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Dikili ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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İzmir'de ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

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