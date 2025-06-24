İzmir'de ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
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Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 24, 2025
Bölgeye, 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi https://t.co/YN5vx24bVv pic.twitter.com/fwzlvZbpHP
Dikili ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.