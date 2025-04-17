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İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik düzenlenen kamu harcamalarında usulsüzlük operasyonunda 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kürşat Gürbüz  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı

İzmir

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

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Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.


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