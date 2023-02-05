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İzmir'de fırtına nedeniyle teras duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, teras duvarının yıkılması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Halil Şahin   | 05.02.2023
İzmir'de fırtına nedeniyle teras duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Halil Şahin - AA

İzmir

Onur Mahallesi 7357 Sokak'ta 3 katlı apartmanın teras duvarı, fırtına nedeniyle yıkıldı.

Terasta sac üzerinde ekmek pişiren Halime Yıldırak (45), kızı Rümeysa Yıldırak (19) ve komşuları Gülten İşçi, üzerlerine yıkılan tuğlalar nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halime Yıldırak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay anını anlattılar

Olay sırasında terasta bulunan Halime Yıldırak'ın kızı Ayşenur Yıldırak (16) gazetecilere annesi, kardeşi ve komşuları ekmek yaparken bir anda duvarın yıkıldığını gördüğünü söyledi.

Uyarmak için bağırdığını ancak geç kaldığını dile getiren Yıldırak "Annem başından yaralandı. Duvarın altında kaldılar. Yanımda kardeşim vardı, çocuklar çok bağırdı. Onları alıp aşağı indirdim. Sonra ambulans geldi." diye konuştu.

Kadir Dayan (16) da aynı sokakta yaşadığını, evdeyken bir anda çığlık sesi duyduğunu ifade etti. Hemen dışarı çıktığını ve sesin geldiği yere yöneldiğini kaydeden Dayan, "Üst kata çıktım. Yaralıları gördüm. Onlara yardım ettim. Ambulansı aradım." dedi.


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