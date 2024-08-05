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İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin belediye başkanları hakkında suç duyurusu

İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Haydar Toprakçı, Sultan Utku  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin belediye başkanları hakkında suç duyurusu Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere, sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili, 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini hatırlattı.

Olayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da bu sorumluluklarının ve kusurlarının olduğunu savunan Sarıçiçek, olayda kusur ve ihmaller olduğu gerekçesiyle savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Sarıçiçek, "Özge Ceren Deniz'in ölümünde ihmali ve kusuru bulunan tüm suçluların olası kastla adam öldürme suçundan gereken cezayı almaları için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Olay ve soruşturma

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, itiraz üzerine 1 kişi tahliye edilmişti.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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