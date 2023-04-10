Dolar
19.26
Euro
21.00
Altın
2,002.10
ETH/USDT
1,857.50
BTC/USDT
28,313.00
BIST 100
5,045.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni'nde konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul’da AK Parti 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış programında konuşuyor.
logo
Gündem

İzmir'de depreme dayanıklılık incelemesine 902 bin binadan 4 bini için başvuru yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin, yaklaşık 902 bin binanın bulunduğu kentte yapıların depreme dayanıklılığının tespitine yönelik başlattığı çalışmaya sadece 4 bin 128 bina için başvuru yapıldı.

Tezcan Ekizler  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
İzmir'de depreme dayanıklılık incelemesine 902 bin binadan 4 bini için başvuru yapıldı

İzmir

1. derece deprem kuşağında yer alan ve aktif fay hatlarının sık aralıklarla deprem ürettiği İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle yapıların depreme ne kadar hazır olduklarının tespiti için 1 Mart'ta çalışma başlatıldı.

İzmir'in 30 ilçesinden "afetplani.izmir.bel.tr" ve "izmir.bel.tr" adreslerinden yapılan başvurularla belirlenen yapılara gelecek haftadan itibaren gidecek olan uzman ekipler, projeye uygunluk, beton dayanımı ve eksik donatı kontrolü, binanın depreme hazır olup olmadığına yönelik hızlı bir tarama yapacak.

Ekipler, röntgen yöntemiyle binada tahribata neden olmadan taşıyıcı sistemin içindeki demirin çapını ve sağlamlığını da kontrol edecek.

Çalışmayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, İzmir'de yaşayan herkesin kendi binasıyla ilgili bilgiye erişebilmesi ve kendini güvende hissetmesi için bu çalışmaya başladıklarını söyledi.

"Yapı ön incelemesi" adı verilen uygulamaya kent genelindeki tüm ruhsatlı yapıların dahil olabileceğini belirten Dayangaç, çalışmayı inşaat mühendisleri ve akademisyenlerin oluşturduğu bir kurulun yürüttüğünü aktardı.

Çalışma kapsamında son olarak, apartmanlardan yönetim kurulu kararı olmasına gerek kalmadan bireysel başvuru yapılabilmesinin de önünü açtıklarını aktaran Dayangaç, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yapının, projesine uygunluğuna yönelik bir değerlendirme yapacak. Projeye uygun olmayan hususlar varsa, örneğin kolon kesme olup olmadığı gibi bir durumu tespit edecekler. Beton çekici yöntemiyle ve beton ultrason yöntemiyle, beton dayanımına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bir taraftan da röntgen yöntemiyle de donatıya yönelik bir değerlendirme ve tespit yapılacak. Bunun sonuçları akademik kadro tarafından tekrar bilimsel yöntemler aracılığıyla sonuca bağlanacak ve vatandaşlarımıza bilgiyi net olarak vereceğiz."

Karot örneği alınmayacak

Dayangaç, çalışmalar kapsamında ekiplerin binalardan karot örnekleri almadığını, hızlı tarama yöntemleriyle vatandaşı bilgilendirme amacını taşıdıklarını aktardı.

Başvuruların devam ettiğini kaydeden Dayangaç, şöyle konuştu:

"İzmir'de 902 bin bina olduğunu düşünürsek başvuru sayısı sadece 4 bin 128 binada kaldı. Vatandaşlarımızın aslında binalarıyla ilgili bilgi edinmek isteyeceklerini düşünüyorum. Çünkü İzmir deprem kuşağında yer alan bir kent ve depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini ve bunun bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum."

Yıkım kararı endişesi

Dayangaç, yaptıkları çalışmanın riskli yapı tespiti işlemi olmadığını, yapıların ön incelemesinden ibaret olduğunu, dolayısıyla çalışma sonucu yıkım gibi bir yaptırımının bulunmadığına dikkat çekti.

Bazı vatandaşların bu yönde endişelerle çalışmaya mesafeli durduğunu tahmin ettiklerini bildiren Dayangaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başvuru sayfamızda buna yönelik açıklamalar yaptık. Sıkça sorulan sorular ve yanıtları şeklinde bir bölüm oluşturduk. Oradan da takip edebilirler. Riskli yapı tespiti yapmıyoruz. Riskli yapı tespiti, şu an ülkemizde mevzuat çerçevesinde 6306 sayılı yasa kapsamında yapılan bir işlem ve sonrasında yıkım zorunluluğu olan bir işlem. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yapmakta olduğumuz çalışma, yapının mevcut durumunu değerlendirerek tespitine yönelik çalışma. Yani bir ön inceleme niteliğinde, dolayısıyla yıkım gibi bir yaptırımı yok. Ama şöyle bir husus var. Projelerine uygunluğu yönünden bir denetleme yapıyoruz. Projesinde olmayan, binanın taşıyıcı sistemini zedeleyici herhangi bir tadilat yapılıp yapılmadığını da kontrol etmiş oluyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
Trakya'dan gelen "enerji timleri" deprem bölgesinde yoğun mesaide
Rize'de 91 afetzede ailenin yeni konutları kura ile belirlendi

Benzer haberler

"Afet Sağlık Haritası" depremzedeler ve görevlilerin hizmetinde

"Afet Sağlık Haritası" depremzedeler ve görevlilerin hizmetinde

Trakya'dan gelen "enerji timleri" deprem bölgesinde yoğun mesaide

Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

Üç kuşaktır yaptıkları mezeleri depremin ardından açtığı tezgahta müşterilerine sunuyor

Üç kuşaktır yaptıkları mezeleri depremin ardından açtığı tezgahta müşterilerine sunuyor
Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı
Başakşehir Belediyesi, ramazanda depremzedelerin gönül sofralarını bereketlendiriyor

Başakşehir Belediyesi, ramazanda depremzedelerin gönül sofralarını bereketlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet