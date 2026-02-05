Dolar
Gündem

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 25 şüpheli gözaltında

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı.

Mustafa Güngör, Gökhan Düzyol  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 25 şüpheli gözaltında

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

