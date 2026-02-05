Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.
