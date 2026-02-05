Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koray Taşdemir  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.

Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
