Mısır'da bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İstanbul
Mısır'daki El-Ahram gazetesinin haberine göre, Kahire'nin kuzeyindeki Hadaik el-Kubbe bölgesinde 4 katlı bir binanın çöktüğü ihbarını alan sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için olay yerine intikal etti.
Sivil savunma ekipleri, binanın enkazında şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşırken 4 kişiyi ise yaralı olarak çıkarmayı başardı.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İskenderiye kentinde 26 Haziran ve 6 Temmuz'da iki bina çökmüş, bir kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu çökmelerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Mısır'ın kuzeyindeki Reşid kentinde de dün bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.
Mısır'da bina çökmeleri genellikle yönetmeliklere uyulmaması ya da hasarlı binaların boşaltılmamasından kaynaklanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.