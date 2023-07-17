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Dünya

Mısır'da bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İbrahim Khazen, Safiye Karabacak  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Mısır'da bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Fareed Kotb/AA

İstanbul

Mısır'daki El-Ahram gazetesinin haberine göre, Kahire'nin kuzeyindeki Hadaik el-Kubbe bölgesinde 4 katlı bir binanın çöktüğü ihbarını alan sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için olay yerine intikal etti.

Sivil savunma ekipleri, binanın enkazında şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşırken 4 kişiyi ise yaralı olarak çıkarmayı başardı.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İskenderiye kentinde 26 Haziran ve 6 Temmuz'da iki bina çökmüş, bir kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu çökmelerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Mısır'ın kuzeyindeki Reşid kentinde de dün bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Mısır'da bina çökmeleri genellikle yönetmeliklere uyulmaması ya da hasarlı binaların boşaltılmamasından kaynaklanıyor.

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