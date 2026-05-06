Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gençleri her türlü bağımlılıktan korumaya yönelik bütüncül çalışmalar yürütüyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sahada kamu kurumlarımızın işbirliğiyle yürütülen bu mücadelede, özellikle gençleri madde ve dijital bağımlılıklar başta olmak üzere her türlü bağımlılıktan korumaya yönelik bütüncül çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'nın tanıtımına katıldı.

Bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici bir perspektifle gençlerin farkındalığını güçlendiren ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen programın, sahadaki mücadeleye katkı sunan önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, teknolojik gelişmelerin sunduğu yeni imkanlarla modern dünyada bağımlılık olgusunun, bireyin ruh sağlığından toplumsal dayanıklılığa kadar her alanı kuşatan çok katmanlı bir meseleye dönüştüğünü kaydetti.

Yılmaz, "Tütün ve alkol kaynaklı geleneksel bağımlılık riskleri bugün uyuşturucu madde kullanımındaki yeni eğilimler ve dijital mecralar üzerinden yayılan sanal tehditlerle birleşerek çok boyutlu ve karmaşık bir risk alanı oluşturmaktadır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınlarını inşa ederken bu çok yönlü kuşatmayı temel bir mesele olarak proaktif ve risk temelli biçimde ele almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü siyasi iradenin, bu mücadelede yönü belirleyen ve süreci ileri taşıyan en temel güç olduğunu dile getiren Yılmaz, bu alanda tespit edilen risklerin üzerine etkili şekilde gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu vizyon doğrultusunda, başkanlığını yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu koordinasyonunda kurumların kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yılmaz, kendisinin de uygulamayı takip ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, bu konudaki mücadeleyi tek başına bir grubun değil de ilgili tüm kurulların koordineli şekilde yapması, bunun sivil toplum kuruluşları ve toplumla birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bağımlılıkla mücadelemizi tüm bağımlılıkların birbirleriyle ilişkisini ve geçişkenliğini gözeten bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan Uyuşturucu, Tütün ve Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planlarımızla tütün kontrolünden uyuşturucuyla mücadeleye, davranışsal bağımlılıklardan dijital risk alanlarına kadar geniş bir çerçeve oluşturduk. Bu stratejik çerçeve kapsamında, mücadelede arzın engellenmesine yönelik kararlı operasyonel faaliyetler ile talebin önlenmesine yönelik eğitsel çalışmaları tam bir denge ve eş güdüm içerisinde sürdürüyoruz. Uyuşturucu arzıyla mücadele eden kurumların teknik, istihbari ve personel kapasitesini artırırken, planlı operasyonlarla uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına yönelik önemli başarılar elde ettik."

Yılmaz, talebin önlenmesi amacıyla sigara bırakma polikliniklerinin sayısını artırdıklarını, uzaktan hizmet modellerini devreye aldıklarını, ALO 171 ve ALO 191 danışma hatları ile Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri üzerinden vatandaşlara destek sağladıklarını anlattı.

Tütün alanında hayatın her kademesinde dumansız hava sahası hedeflerini güçlendirirken, iş dünyasını bu mücadelenin bir paydaşı haline getirdiklerini belirten Yılmaz, "Ayrıca, 2025-2026 yıllarını kapsayan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı hazırladık, geçtiğimiz yıl kasım ayında Cumhurbaşkanı'mızın bir genelgesi ile bu eylem planını hayata geçirmeye başladık." diye konuştu.

"Gençlerle temas kuran ve onları eğiten bir koruma ağı geliştiriliyor"

Cevdet Yılmaz, her türlü bağımlılıkla mücadelede, eğitimden spora, gönüllülükten sanata, kültürel ve sosyal faaliyetlere kadar gençlere ulaşan koruma kalkanları ne kadar kuvvetlendirilirse mücadelenin de o kadar güç kazanacağını dile getirerek, "14-15 Nisan'da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin altında yatan çok yönlü nedenleri çok katmanlı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz ve risklerin erken aşamada önlenmesi için proaktif ve bütüncül olarak uygulanacak sistemsel tedbirler üzerinde ilgili tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması adına orta ve uzun vadeli olarak belirlediğimiz tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, gerçekleştirdiği kapsamlı, önleyici ve koruyucu çalışmalarla bağımlılıkla mücadeleyi gençlerin bulunduğu her noktaya doğrudan taşıyan güçlü bir saha yapılanmasına sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yurtlarımızda yürütülen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında yalnızca 2025 yılı içerisinde 4 milyonu aşkın öğrenciye ulaşılmış, yüz binlerce gencimiz bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimlerinden doğrudan yararlanmıştır. Sahadaki insan kaynağı da aynı doğrultuda sistematik biçimde güçlendirilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Yeşilay ile işbirliğiyle yürüttüğü programlarla Türkiye genelinde görev yapan 500'ü aşkın Bağımlılıkla Mücadele Formatörü aracılığıyla bu eğitimleri yaygınlaştırıyoruz. Antrenörler, gençlik çalışanları ve psikolog, spor psikoloğu ve sosyal çalışmacılar gibi uzman personelin bağımlılıklar konusundaki yetkinliklerinin artırılması sağlanıyor. Bu uzman kadrolar üzerinden de gençlerle sürekli temas kuran ve onları eğiten bir koruma ağı geliştiriliyor."

Yılmaz, özellikle son dönemlerde artan davranışsal bağımlılıklara yönelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda daha geniş yelpazede eylemleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktardı.

Eylem planlarında gönüllülük çalışmaları ile bilimsel metotlarla yapılandırılmış sanatsal ve sportif çalışmalarının öne çıkarıldığını belirten Yılmaz, "Yerelde bağımlılıkla mücadelemizi, illerimizde valilerimizin liderliğinde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları aracılığıyla önleyici ve koruyucu faaliyetleri merkeze alan bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz. Merkezde ana stratejimizi oluşturuyoruz, kurumlara rollerini dağıtıyoruz, genel vizyonumuzu, politikalarımızı şekillendiriyoruz, yerelde de valilerimizin başkanlığında yine yereldeki tüm kurumlarımızın katkılarıyla sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Adım Adım" ve "El Ele" yaklaşımı

Ulusal eylem planlarının temel bir sütunu olan risk analizi sayesinde her ilin ve bölgenin kendine has ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, riskleri öngörerek yerel dinamiklere uygun, etkin ve yerinde çözümler üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yılmaz, "Sahada kamu kurumlarımızın işbirliğiyle yürütülen bu mücadelede, özellikle gençleri madde ve dijital bağımlılıklar başta olmak üzere her türlü bağımlılıktan korumaya yönelik bütüncül çalışmalar yürütüyoruz. Farklı alanlarda yürüttüğümüz bu geniş çaplı faaliyetlerin ortak bir çerçevede ilerlemesi ve etkiyi daha da büyütecek şekilde dalga dalga toplumun her kademesine yayılması amacıyla 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı' hayata geçirilmiştir. Spor, kültür, sanat, gönüllülük, eğitim ve dijital farkındalık gibi başlıklar tek bir çatı altında bir araya getirilmiş, bakanlığımızın farklı birimleri tarafından yürütülen çalışmalar ortak bir hareket ve hedef doğrultusunda bütünleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Programın temelinde iki güçlü vurgunun yer aldığına işaret eden Yılmaz, "Adım Adım" yaklaşımının, sürekliliği, istikrarlı ilerlemeyi ve alışkanlık inşasını esas alırken, "El Ele" yaklaşımının, aileden okula, akran çevresinden antrenörlere, sivil toplumdan kamu kurumlarına kadar tüm paydaşların birlikte hareket ettiği bir mücadele anlayışını ifade ettiğini söyledi.

Gençlere "sen değerlisin" duygusunu hissettiren, potansiyellerini öne çıkaran ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir dil benimsenmesinin önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Aynı zamanda erişim, katılım ve etki göstergelerinin izlenebildiği veri temelli bir yapı kurularak, 81 ilde eş zamanlı ve bütüncül bir uygulama kapasitesi oluşturulması da programın başarısına önemli katkılar sağlayacaktır. Program kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine yönelik 200 milyon lira bütçeli proje destek çağrısı sahadaki mücadele kapasitemize ivme katacaktır." şeklinde konuştu.

Bakanlık ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele konusunda protokol imzalandı

Yılmaz, Yeşilay ile imzalanacak işbirliği protokolü ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Bağımlılığı Önlemede Ulusal Standartlar Rehberi"nin, bu alandaki çalışmaların bilimin ışığında ilerletilmesine, mücadelede sivil toplum katkısına ve akademik desteğin güçlenmesine önemli katkılar sunacağını belirtti.

"Böylece bağımlılıkla mücadelenin, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ve sahiplenmesiyle ilerleyen, programın adı gibi adım adım büyüyen, güçlenen bir toplumsal seferberliğe dönmesini ümit ediyoruz, bekliyoruz" ifadesini kullanan Yılmaz, bu programın, "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" anlayışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edilen 2026 yılında hayata geçirilmesini de son derece anlamlı bulduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç de programda konuşma yaptı.

Bakan Bak, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a tablo hediye etti.

Program sonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da eşlik ettiği törende protokole, Bakan Bak ile Yeşilay Başkanı Dinç imza attı.