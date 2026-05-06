TUSAŞ ile TEI'den ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk anlaşma Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile TEI arasında, ANKA ve AKSUNGUR platformlarında kullanılmak üzere 100 adet TEI-PD170 turbodizel motorunun tedarikine yönelik sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin insansız hava aracı programlarında kullanılan yerli motorlar için atılan bu yeni adım, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 kapsamında hayata geçirildi.

Anlaşma, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının motor tedarik sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Daha önce iki platform için 40 adet TEI-PD170 motoru teslim edilirken, yerli motorlu AKSUNGUR ilk kez Aralık 2025'te envantere girmişti.

Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru olan TEI-PD170, uzun motor ömrü, düşük yakıt tüketimi, yüksek irtifa performansı ve yüksek elektrik üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen motorun, ANKA ve AKSUNGUR platformlarının operasyonel kabiliyetine doğrudan katkı sağladığı belirtiliyor.

Yeni sözleşmeyle birlikte, milli insansız hava araçlarında yerlilik oranının artırılması ve Türkiye'nin savunma havacılığı alanındaki tedarik bağımsızlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.