Emine Erdoğan: Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır
Emine Erdoğan, "Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır. Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır. Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum."
Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 16, 2023
Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/RGMkRzYmhX
Erdoğan paylaşımında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına ilişkin görüntülere de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.