Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.