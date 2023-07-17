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Spor

Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

Mustafa Hatipoğlu  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

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