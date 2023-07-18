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Dünya

Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Doha

Katar'da resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, İslam Eserleri Müzesi'ni gezdi.

Müze'nin, Kuran-Söz ve Sanat, İslam Dünyası'nda Dini Hayat, Türkiye ve Osmanlı Eyaletleri Sanatları, İran ve Orta İmparatorluk Sanatları gibi galerilerindeki eserleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

İslam Eserleri Müzesi'nin, Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük İslam sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, mimarisi ile de şehrin simgelerinden. 1400 yılı aşkın tarihiyle, üç kıtadan toplanan birbirinden kıymetli eserler, İslam mirasının çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi."

Mavi Mescid'e ziyaret

Emine Erdoğan daha sonra Katara Kültür Köyü'ne geçerek dünyaca ünlü Türk cami tasarımcısı Zeynep Fadıloğlu tarafından tasarlanan Osmanlı döneminin mimarisini taşıyan Katara Cami'sini (Mavi Mescid) gezdi.

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