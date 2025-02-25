İzmir ve Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Manisa'da uyuşturucu madde ticareti ve satışının önlenmesi amacıyla belirlenen 11 adrese baskın düzenledi.
Aramalarda 31 sentetik ecza, 23 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 53 fişek, 9 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüphelinin işlemleri sürüyor.