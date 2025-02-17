Dolar
36.24
Euro
37.98
Altın
2,898.23
ETH/USDT
2,710.50
BTC/USDT
95,400.00
BIST 100
9,836.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı

İzmir Valiliği, yarından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

Hüseyin Bağış  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
İzmir Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı

İzmir

Valiliğin, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayandırdığı açıklamada, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 6 ile 10 derece düşeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk havanın bölgemiz genelinde bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayımladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi
İzmir Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı

Benzer haberler

İzmir Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı

İzmir Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kar yağışı ve "Sibirya soğuğu" uyarısı

İstanbul hafta başından itibaren soğuk havanın etkisine girecek

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu
AKOM'dan İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

AKOM'dan İstanbul için buzlanma ve don uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet