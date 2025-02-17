İzmir Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı
İzmir Valiliği, yarından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.
İzmir
Valiliğin, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayandırdığı açıklamada, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 6 ile 10 derece düşeceği bildirildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Soğuk havanın bölgemiz genelinde bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayımladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.