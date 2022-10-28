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İzmir Valiliğinden "3 okul birden kapatıldı" haberine ilişkin açıklama

İzmir Valiliği, deprem nedeniyle yeniden inşasına karar verilen 3 okuldan birinin inşaatının devam ettiğini, birinin inşaatına 30-45 gün içinde tekrar başlanacağını, bir okulun ihale sürecinin ise 45 gün içinde başlayacağını duyurdu.

Ali Korkmaz   | 28.10.2022
İzmir Valiliğinden "3 okul birden kapatıldı" haberine ilişkin açıklama

İzmir

İzmir Valiliğinden "3 okul birden kapatıldı" başlıklı haber nedeniyle yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından Selçuk ilçesinde orta hasar aldığı belirlenen Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 19 Mayıs Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiği belirtildi.

19 Mayıs Ortaokulunun inşaatının devam ettiği sırada yüklenicinin tasfiye başvurusu yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine şantiyenin tasfiye işlemleri tamamlanmıştır. Akabinde bakanlığın müşavir firması tarafından 28 Ekim 2022'de revize ihale dosyası bakanlığa teslim edilmiştir. Bakanlıkça ihale süreci başlatılacak olup, takriben 35-40 gün içerisinde okul inşaatına başlanılması planlanmaktadır. TOKİ marifetiyle yapımı devam eden Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda ise okulun inşaatı 45 gün içerisinde tamamlanacak olup, eğitim öğretime hazır hale getirilecektir.

Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 24 derslikli ve bir atölye olarak Devlet Yatırım Programı’nda tanımlanmış, mimari projeleri çalışılarak belediyeye ruhsat başvurusunda bulunulmuş, 26 Ekim 2022 tarihinde şantiye ruhsatı alınmıştır. Arazide zemin etüdü çalışmaları devam etmekte olup, zemin etüdü raporlamaları sonrasında 45 gün içerisinde okulun yapım ihale süreci başlayacaktır."

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