İzmir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde oldukları suçlamasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.