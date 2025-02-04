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İzmir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gökhan Düzyol  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İzmir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde oldukları suçlamasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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