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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı

İzmir merkezli 40 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 162 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Hüseyin Bağış   | 15.01.2022
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı

Izmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığınca yakalanan 162 şüpheliden 160'ının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu, 2'si mükerrer soruşturma, 5'i delil durumu, 31'i "faydalı itirafçı" olmaları nedeniyle kolluk birimlerince salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ve jandarmanın 23 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Operasyon

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 11 Ocak'ta başlatılan soruşturmada 69'u muvazzaf 101 asker, 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 185 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zanlılar hakkında "Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı", "örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi", "askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama kullanma" gibi deliller bulunduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerden 162'si, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

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