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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şafak Yel  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı

İzmir

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince "Gazi Turgut Aslan Operasyonları" kapsamında yürütülen çalışmada, şüphelilerin saklandıkları İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'daki 40 eve baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 180 bin 305 lira, 400 avro, 4 bin 900 dolar, 47 ziynet eşyası, örgütsel faaliyetlere ve örgüt içinde finansal dağılıma dair bilgilerin yer aldığı çok sayıda belge ve iki "F" serisi 1 Amerikan doları ele geçirildi.

Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve 2'si yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin saklandıkları ikametleri deşifre olmamış örgüt üyeleri üzerinden kiraladıkları ve sık sık ev değiştirdikleri tespit edildi.

Örgüt üyelerinin, yeniden yapılanma faaliyetlerinde yaşadıkları maddi sıkıntıyı yurt dışından gönderilen paralarla aşmaya çalıştıkları, paraların dağıtımında kolluk birimlerinin takibine yakalanmamak için "kartsız işlem", "kargo içine zulalama", "elden teslim" gibi yöntemler kullandıkları da belirtildi.

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