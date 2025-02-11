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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Fidan  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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