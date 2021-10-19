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İzmir merkezli 41 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 97 gözaltı

İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158 şüpheliden 97'si yakalandı.

Yusuf Soykan Bal   | 19.10.2021
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 97 gözaltı

Izmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK’deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 97'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.








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