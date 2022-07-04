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İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 04.07.2022
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Hüseyin Bağış/AA

İzmir

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonda aralarında belediyenin temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu şüphelilerden 27'si yakalandı, 1 zanlıyla ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

"Operasyon geçmiş döneme ait" açıklaması

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona konu soruşturmanın kendi yönetim dönemlerinden öncesi olan 2018 yılına ait olduğunu öne sürdü.

Kayalar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış, şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebetle konuyla ilgili yasal sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."

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İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
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