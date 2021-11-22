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İzmir’den uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yapınca yakalandı

İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu Manisa'da kaza yapınca yakalandı.

Serkan Özcan   | 22.11.2021
İzmir’den uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yapınca yakalandı Fotoğraf: Serkan Özcan - Anadolu Ajansı

Manisa

Alınan bilgiye göre, İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Manisa yönüne doğru kaçan sürücüyle ekipler arasında Manisa istikametine doğru kovalamaca başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacının ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lale kavşağında park halinde duran 3 araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Cüneyt Tura (40), Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polisten kaçan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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