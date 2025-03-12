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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Hüseyin Bağış  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin soruşturma başlattı

İzmir

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında 11 Mart'ta yayımlanan "İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza" başlıklı haberin ardından Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı."

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin soruşturma başlattı
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